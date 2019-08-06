Setin yakınında ceset bulundu

Biri yönetmen, biri oyuncu ve diğeri ise senarist olan TV sektöründen 3 yakın arkadaşın hikâyesini konu edinen 'Bize Müsaade'de başrolleri Giray Altınok, Fırat Albayrak, Sami Aksu, Ali Düşenkalkar, Ferit Aktuğ, Ferdi Sancar, Ferit Al, Deniz Karaoğlu, Elit Andaç ve Gizem Ünsal paylaştı.

Setin yakınlarında ceset bulunması film ekibinin moralini oldukça bozdu. Fırat Albayrak, bu konuyla ilgili olarak şunları söyledi; "Bir gün her yerde polis vardı. İlk gördüğümde filmde polis sahnesi olduğunu düşündüm, Polisleri oyuncu sandım ama öyle değilmiş. Meğerse setin hemen yakınında bir ceset bulunmuş. O gün hepimiz için zor geçti."

'Bize Müsaade'nin aynı zamanda senaristi ve yönetmeni olan Giray Altınok, "Benim oyuncu, senarist ve yönetmem olarak ilk işim. Işıkçısından kameramanına, oyuncusundan prodüksiyonuna kadar tüm ekip şahane bir gayret gösterdi. Takdir izleyicinin olacak" sözleriyle duygularını dile getirdi.

Filmin başrol oyuncularından Ferdi Sancar, 'Bize Müsaade'nin yanı sıra iki filmle daha yeni sezonda kendini beyazperdede gösterecek. Sancar, yaz aylarını 'Fırıncının Karısı' ve 'Kırk Yalan' adlı filmlerin setinde geçirdi.