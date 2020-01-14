Barcelona Kulübü, Ernesto Valverde'nin yerine göreve getirdiği yeni teknik direktörü Quique Setien'i basına tanıttı. Katalan ekibi ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayan 61 yaşındaki çalıştırıcı, yaptığı konuşmada ilginç ifadeler kullanırken "Dün köyümde ineklerle dolaşıyordum, bugün dünyanın en iyi futbolcularını çalıştırıyorum. Rüyamda bile burada olmayı hayal edemezdim. Çok özel bir şey" dedi. İspanyol hoca, hedefleri için ise "Hedefim mücadele ettiğimiz tüm kupaları kazanmak ve bunu güzel futbol oynayarak yapmak. Büyük bir enerjiyle buraya geldim. Barcelona'nın ne olduğunu biliyorum. Kulübün, tüm kupaları kazanmaktan başka bir görüşü yok" diye konuştu. Setien, Messi için "Özel biri" yorumunu yaparken kadroda yer alan diğer futbolcuların da "olağanüstü yeteneklere sahip olduklarını" vurguladı.

BARTOMEU: DEĞİŞİKLİK ZAMANI GELMİŞTİ

Barcelona Kulübü Başkanı Josep Maria Bartomeu ise imza töreninde şunları söyledi: "Valverde'nin ayrılışının başka bir şekilde olmasını arzulardım ama şimdi değişiklik yapma zamanı gelmişti. Farklı teknik direktörlerle uzun zamandır konuşuyoruz. Valverde için sürpriz değil, çünkü gelecek için başka teknik direktörlerle konuştuğumuzu biliyordu. Sezonun yarısındayız ve yeni bir ivme kazanmak gerekiyordu. Lig, Kral Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya adayız."