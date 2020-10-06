SETEM'in düzenlediği senaryo yarışmasında sonuçlar belli oldu

AA

Telif hakları konusunda bilinç oluşması için çeşitli faaliyetler yapan SETEM, ikinci kez üniversite öğrencileri ve profesyonellerine yönelik bir eğitim çalışması ve senaryo yarışması gerçekleştirdi.

"Benim Eserim-2" projesi kapsamındaki "Telif Hakları" konulu yarışmaya toplamda 105 eser başvurdu.

Başvurular, başkanlığını Feza Sınar'ın üstlendiği, Mehmet Güleryüz ve Ahmet Çadırcı'dan oluşan jüri tarafından değerlendirildi.

Yarışma sonucunda Berfin Yaşar'a ait "Mutlu Son", Zeynep Hilal Demirci'ye ait "Hasat" ve Tamer Turan'a ait "Duayen" adlı senaryolar filme çekilmeye hak kazandı.