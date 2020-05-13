SETA Washington Araştırma Direktörü Kanat, salgının ABD siyasetine etkisini değerlendirdi:

Kanat, SETA tarafından düzenlenen "Web Seminer Dizisi" kapsamında "Kovid-19 Sonrası ABD" başlıklı bir sunum yaptı.
Seçimlerde iç politikada liderlik tartışması ve kriz yönetiminin ortaya çıkacağına işaret eden Kanat, Demokrat Partinin başkan aday adayı Joe Biden'ın, ABD'nin daha iyi bir liderliğe ihtiyacı olduğu söyleminde bulunduğunu hatırlattı.
Kanat, "Biden diyor ki, Amerika daha iyi bir liderlikle bu krize girseydi bu kriz muhtemelen çok daha iyi yönetilecekti. (Biden) Özellikle hastalıkla mücadele, hazırlık, verilen mesajlar konusundaki tutarlılıkla ilgili Trump'ı oldukça hırpalayacak." diye konuştu.
- "Ekonomi iç politikada tartışma konularından birisi olacak"
"Ekonomi de iç politikada tartışma konularından birisi olacak." diyen Kanat, krizin ilk şokunu atlattıktan sonra önemli olacak şeyin bundan sonraki aşamada artçı şokların nasıl yönetileceği olduğunu dile getirdi.
Kanat, bu sürecin nasıl yönetileceği konusunda da ortada açık bir durum görünmediğinin altını çizerek, şunları kaydetti:
"Ekonominin tam olarak nasıl etkilendiğini bir türlü söyleyemiyoruz çünkü krizin daha ne kadar devam edeceğini bilmiyoruz. Şu ana kadarki etki şu, korkunç bir işsizlik. İşsizlik fonuna başvuran kişi sayısı 33,4 milyon. İşsizlik yüzde 14,7'ye ulaştı."
- "Kovid-19 tedavisinin bedeli 24 bin ila 30 bin dolar"
Kanat, ABD'deki sağlık sisteminin de en büyük tartışmalardan biri olduğuna vurgu yaptı.
Salgın krizinde ABD'de sağlıkla ilgili birkaç meselenin ortaya çıktığını belirten Kanat, "Türkiye gibi halk sağlığı yaklaşımı olmadığı için, sosyal devlet olmadığı için, ilk etapta özellikle mart ayında koronadan hastaneye gitmek zorunda olanlar sosyal medyada hastane faturalarını paylaştı. Hastane faturaları 24 bin ile 30 bin dolar arasında. Bu ciddi bir sıkıntı." ifadelerini kullandı.
Kanat, ABD'de ailelerin iflas etmesinin en büyük sebeplerinden birinin sağlık giderleri olduğuna işaret ederek, aynı zamanda sağlık sektörünün altyapısının bu tip büyük krizlere hazır olmadığının görüldüğünü sözlerine ekledi.
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