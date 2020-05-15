SETA Enerji Araştırmaları Direktörü İnat, salgının Orta Doğu siyasetine etkisini değerlendirdi:

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İnat, SETA tarafından düzenlenen "Web Seminer Dizisi" kapsamında "Kovid-19 Sonrası Orta Doğu Siyaseti" başlıklı sunum yaptı.

Uluslararası siyasal sistemin salgından nasıl etkileneceğinin, Orta Doğu siyasetinin nasıl gelişeceği konusunda belirleyici olduğuna işaret eden İnat, salgın sonrası dönemde uluslararası düzende hangi aktörlerin öne çıkacağının önemli olduğunu vurguladı.

İnat, "Mevcut kriz eğer daha fazla büyümeyecekse kolay şekilde yeni bir uluslararası siyasal sisteme geçişin kapısını aralamayabilir. Salgının ne kadar devam edeceği ve bunun ekonomik boyutlarının ne olacağına bakmamız gerekiyor." diye konuştu.

Dünyada kesin olarak değişmeyecek şeyin güç politikasının aynı şekilde devam edeceği olduğuna dikkati çeken İnat, uluslararası hukuk ve güç arasındaki ikilemden hukukun hakim olduğu yeni bir düzene geçilmeyeceğini kaydetti.



- "Bu krizden en fazla etkilenecek en kırılgan halka Irak"

İnat, salgın krizinden en çok etkilenecek Orta Doğu ülkeleri hakkında değerlendirmelerde bulunarak, şunları söyledi:

“Suriye, Libya ve Yemen'i, yani iç savaşın devam ettiği ve failed state (başarısız devlet) olarak görebileceğimiz ülkeleri bir kenara koyarsak, geri kalan ülkelere baktığımızda bu krizden en fazla etkilenecek olan, en kırılgan halka olarak Irak söylenebilir."

İnat, ABD'nin başat güç olduğu uluslararası siyasal sistemin dönüşümü yönünde kapı aralanması halinde, BAE, Suudi Arabistan, İsrail, Mısır ve ABD'den oluşan bloka ABD'nin desteğinin azalması durumunda, bu ülkeleri çok zor günlerin beklediği tahmininde bulundu.



- "Uluslararası siyasal sistemin nasıl etkileneceği belirleyici olacak"

"Eğer uluslararası siyasal sistemde bir kırılma olacaksa, bunun İran açısından pozitif sonuçları olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz.” diyen İnat, uluslararası sistemde yaşanacak bir kaymanın, ABD ve İsrail tarafından ciddi şekilde yaptırımlara maruz kalan İran'ın işine geleceği yorumunda bulundu.

İnat, bugüne kadar Orta Doğu siyasetinin şekillenmesinde Orta Doğu'nun bölgesel güçlerinden ziyade küresel aktörlerin daha belirleyici olduğunu vurgulayarak, "Uluslararası siyasal sistemin nasıl etkileneceği ve bu küresel aktörlerin Orta Doğu siyasetine müdahalelerinin devam edip etmeyeceği bundan sonraki süreçte en belirleyici şey olacak." dedi.