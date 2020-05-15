SETA Enerji Araştırmaları Direktörü İnat, salgının Orta Doğu siyasetine etkisini değerlendirdi:

İnat, SETA tarafından düzenlenen "Web Seminer Dizisi" kapsamında "Kovid-19 Sonrası Orta Doğu Siyaseti" başlıklı sunum yaptı.
Uluslararası siyasal sistemin salgından nasıl etkileneceğinin, Orta Doğu siyasetinin nasıl gelişeceği konusunda belirleyici olduğuna işaret eden İnat, salgın sonrası dönemde uluslararası düzende hangi aktörlerin öne çıkacağının önemli olduğunu vurguladı.
İnat, "Mevcut kriz eğer daha fazla büyümeyecekse kolay şekilde yeni bir uluslararası siyasal sisteme geçişin kapısını aralamayabilir. Salgının ne kadar devam edeceği ve bunun ekonomik boyutlarının ne olacağına bakmamız gerekiyor." diye konuştu.
Dünyada kesin olarak değişmeyecek şeyin güç politikasının aynı şekilde devam edeceği olduğuna dikkati çeken İnat, uluslararası hukuk ve güç arasındaki ikilemden hukukun hakim olduğu yeni bir düzene geçilmeyeceğini kaydetti.
- "Bu krizden en fazla etkilenecek en kırılgan halka Irak"
İnat, salgın krizinden en çok etkilenecek Orta Doğu ülkeleri hakkında değerlendirmelerde bulunarak, şunları söyledi:
“Suriye, Libya ve Yemen'i, yani iç savaşın devam ettiği ve failed state (başarısız devlet) olarak görebileceğimiz ülkeleri bir kenara koyarsak, geri kalan ülkelere baktığımızda bu krizden en fazla etkilenecek olan, en kırılgan halka olarak Irak söylenebilir."
İnat, ABD'nin başat güç olduğu uluslararası siyasal sistemin dönüşümü yönünde kapı aralanması halinde, BAE, Suudi Arabistan, İsrail, Mısır ve ABD'den oluşan bloka ABD'nin desteğinin azalması durumunda, bu ülkeleri çok zor günlerin beklediği tahmininde bulundu.
- "Uluslararası siyasal sistemin nasıl etkileneceği belirleyici olacak"
"Eğer uluslararası siyasal sistemde bir kırılma olacaksa, bunun İran açısından pozitif sonuçları olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz.” diyen İnat, uluslararası sistemde yaşanacak bir kaymanın, ABD ve İsrail tarafından ciddi şekilde yaptırımlara maruz kalan İran'ın işine geleceği yorumunda bulundu.
İnat, bugüne kadar Orta Doğu siyasetinin şekillenmesinde Orta Doğu'nun bölgesel güçlerinden ziyade küresel aktörlerin daha belirleyici olduğunu vurgulayarak, "Uluslararası siyasal sistemin nasıl etkileneceği ve bu küresel aktörlerin Orta Doğu siyasetine müdahalelerinin devam edip etmeyeceği bundan sonraki süreçte en belirleyici şey olacak." dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!