Sessizlik havadan görüntülendi - SAMSUN

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge kapsamında, 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Samsun'da vatandaşlar evlerinde kaldı.Karadeniz Sahil Yolu'nda kısıtlama dışında kalan yük araçları bulunurken, park, bahçe, cadde ve sokaklar tamamen boşaldı.Trafik polisleri, kentteki kavşaklarda denetim yaptı.Kentteki sakinlik drone ile havadan görüntülendi.

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