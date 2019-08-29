29 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Üriner sistem taş hastalıkları daha çok yaz aylarında görülüyor. Uzmanlar, bu sorunun ülkemizde görülme oranının yüzde 15 civarında olduğunu söylüyor. Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Tunç Özdemir, şikayeti olmayan hastaların en riskli grubu oluşturduklarını belirterek, “Şikayeti olmayan hasta, taşı olmayan hasta anlamına gelmez” dedi.
ÜRİNER SİSTEM TAŞ HASTALIKLARI İLE İLGİLİ SORULAR
*Böbrek taşıyla neden yaz aylarında daha çok karşılaşıyoruz?
*Yenidoğanlarda ve bebeklerde görülme sıklığındaki artışın nedeni nedir?
*Çoğunlukla erkeklerde meydana gelme nedeni biliniyor mu?
* Hastalığın ortaya çıkmasında genetik yatkınlık mı yoksa yaşam tarzı mı daha etkili?
*Büyük taş büyük ağrı mı demektir?
*Şikayeti olmayan hastalar neden en riskli grup olarak kabul ediliyor?
*Sessiz taş hastalığının en büyük organ kaybı nedeni olduğu biliniyor mu?
*Ağrının giderilmesi sorunun çözülmesi anlamına gelir mi?
*Ağrıyı görmezden gelip bir süre ihmal edebilen hastalar bir başka belirti olan idrarda kanama görünce ne yapıyorlar?
* Ispanak, siyah çay ve limonlu suyun bu sorunla ilgili ortaya konabilecek bilimsel yarar ya da zararları var mıdır?
*Günde 3 litre suyu düzensiz içmek mi yoksa her saat başı bir bardak su içmek mi gerekli?
*Tanı koymada en etkili yöntem hangisi?
*Yüzde 35 oranında hastada taş oluşumuna engel olunabiliyor mu?
*Ses dalgasıyla taş kırma yöntemi yerini minimal invaziv yöntemlere bıraktığından beri ne değişti?
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