İHA

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın uygulandığı büyükşehirler arasında yer alan Malatya’da da İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri drone ile kenti havadan mercek altına aldı.

İHA'nın haberine göre, Malatya’da ilk kez havalanan sesli drone ile de dışarıda olan vatandaşlar uyarılıyor. Kent merkezinde dolaşan drone, sokakta bulunan vatandaşlara sesli olarak dışarıda bulunmamaları uyarısında bulunuyor.

Drone ile havadan da görüntülenen Malatya kent merkezinde cadde ve sokakların büyük oranda boş olduğu görüldü.

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