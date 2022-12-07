'Sesin İçinden Bakmak' konseri Arter'de

Jerfi Aji’nin, 2019 Sicilya Uluslararası Piyano Yarışması’nda kazandığı kayıt ödülü bağlamında 2022’nin ilk aylarında İtalyan müzik şirketi Vermeer tarafından yayınlanan “Alexander Scriabin: Poems, Colours, Flames” [Alexander Scriabin: Şiirler, Renkler, Alevler] başlıklı albümünün lansman konseri, 22 Aralık 2022 Perşembe akşamı saat 20:00’de Arter’in performans salonu Karbon’da gerçekleşecek.

Jerfi Aji

Tonal sisteme getirdiği yenilikçi yaklaşımı ve sinestezik bir çerçevede oluşturduğu armonik yapılarıyla müzik tarihinin en sıradışı kişiliklerinden biri olan Alexander Scriabin’in (1872–1915) bestelerinin Jerfi Aji tarafından icra edileceği konsere, Can Memişoğulları’nın hazırladığı görseller eşzamanlı olarak eşlik edecek. Scriabin’in çağdaşları arasında yer alan Claude Debussy ve Enrique Granados’un eserlerinden bir seçkiyi de kapsayan konser, Memişoğulları’nın bu etkinlik için özel olarak geliştirdiği yazılımla hayat bulan görsel bir dünya sunacak.

“Sesin İçinden Bakmak” başlıklı konserin biletleri Arter’den temin edilebilir; biletler@arter.org.tr adresi üzerinden rezervasyon yaptırılabilir.