Ses sistemi çaldıkları iddia edilen 2 kardeş tutuklandı - ANTALYA

AA

Kumluca Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede ses sistemi hırsızlığı yaşandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kamerasını inceleyen ekipler zanlıların eşkalini belirledi.Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli kardeşler F.K. ve F.K'yi gözaltına aldı. Yapılan aramada ise ilçedeki 4 otomobil ve bir evden çalındığı tespit edilen 5 hoparlör, 1 amfi, 4 oto teybi ve evden çalındığı değerlendirilen bazı eşyalar bulundu.Emniyete götürülen şüphelilerin, çaldıkları elektronik eşyaları E.Y, E.Ö. ve H.T'ye sattıklarını beyan etmeleri üzerine bu 3 kişi de gözaltına alındı. Emniyette, "Hırsızlık malı satın almak" suçundan işlem yapılan zanlılar serbest bırakıldı.Adliyeye sevk edilen zanlı kardeşler ise çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.