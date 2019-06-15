Ödeme teknolojileri kuruluşu Mastercard'ın gerçekleştirdiği Ses Endeksi araştırmasının sonuçlarına göre, yapılan “sesli eğlence” harcamalarının son 12 ayda yüzde 19 oranında arttığı ve Avrupa genelinde yılda kişi başı ortalama 212 Euro’ya ulaştığı tespit edildi.

Araştırmada yaklaşık her üç haneden birinin (yüzde 30) akıllı hoparlöre sahip olduğu ve erkeklerin sesli uygulamalara kadınlardan yılda ortalama 73 Euro daha fazla harcadığı görüldü. Araştırmaya göre Avrupa nüfusunun neredeyse yarısı her gün kulaklık takıyor ve Y kuşağı günde 1 saat 53 dakikalık süre ile kulaklıkla zaman geçirenler arasında en uzun süreye sahip.

Ses Endeksi araştırmasına katılanlar arasında, müzik dinlemek için ses kontrollü cihazları kullananların yüzde 31’inin, radyo dinleyenlerin yüzde 23’ünün, soru soranların yüzde 13’ünün ve teknoloji meraklısı olan yüzde 21’lik kesiminin, sesle aktivasyon kullanarak alışverişe başladığı ve yüzde 19'un ise sesle alışverişi tamamladığını belirtti.

Araştırma ayrıca, gelecek 5 yıl içerisinde yaklaşık her 5 Avrupalı’dan 2’sinin sesle alışveriş yapmayı gerçekleştireceğini ortaya koyuyor. Son analizlere göre, sesli ticaretin 2022 yılına kadar dünyada 40 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

KADINLAR 3 DAKİKA FARK ATTI

Avrupa’da ortalama bir kişi gün 2 saat 9 dakika, yılda ise toplamda 32 gün müzik, podcast ve sesli kitap dinleyerek geçiriyor. Mastercard Ses Endeksi sonuçlarına göre, kadınların 3 dakika fark ile erkeklerden daha iyi dinleyici olduğu görüldü. Kadınların dinleme süreleri günde 131 dakikayken, erkeklerin ise günde 128 dakikaya kadar ulaşıyor. 25-34 yaş grubundakilerin diğer yaş aralıklarına göre sesli kitap dinleme oranı daha fazla ve 55 yaş üzerindekiler ciltsiz kitaplarla daha çok zaman geçiriyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 68’i, egzersiz yaparken dinledikleri belirli sesler sayesinde motive olduklarını, yüzde 71'i bazı seslerin üretkenliklerini artırdığını ve yüzde 84’ü ise daha mutlu hissettiğini söylüyor.

Ses Endeksi sonuçları; seslerin insanlar arasında giderek daha da güçlü bir anlam kazandığını gösterirken, katılımcıların yüzde 74’ü doğa seslerinin kendilerini daha sakin hissettirdiğini, yüzde 71'i ise bu seslerin stresi veya endişeyi azalttığını söylüyor.

Mastercard'ın Avrupa İletişim Başkan Yardımcısı Rose Beaumont, “Kulaklar, dünyanın dört bir yanındaki insanların zihinlerine ve kalplerine ulaşmanın bir kapısı. Sesli eğlence alanında, podcast'lerden akıllı hoparlörlere kadar bir patlama görüyoruz ve ses artık aynı anda birden fazla iş yapabilmemizin bir parçası haline geliyor” dedi.

DÜNYA’NIN EN FAVORİ 10 SESİ

Araştırmaya katılanların yüzde 38’i bir markayı ses veya ses kimliği ile tanıyabildiklerini söylerken, yüzde 57’si ise bir filmi kendi müziği ile tanıyabildiğini söylüyor. Araştırmaya göre dünyanın en sevdiği sesler arasında kuş sesleri, dalga sesi ve yağmur sesi yer alıyor. Rüzgarlı bir havada ağaçlardan çıkan sesler, piyano sesi ve ateş çıtırtıları ise listenin devamındaki sesler arasında.

Araştırmaya göre dünyanın en favori 10 sesi şöyle sıralanıyor:

1- Öten kuşlar

2- Kayalara vuran dalgalar

3- Cama vuran yağmur sesi

4- Rüzgarlı bir havada ağaçların sesi

5- Ateş çıtırtısı

6- Piyano sesi

7- Kedilerin mırıltısı

8- Bebeklerin gülme sesi

9- Keman sesi

10- İnsanların gülme sesi