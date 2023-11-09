Kazayı haber alarak olay yerine gelen panelvan sürücüsünün babası Müslüm Demir ise "Kazayı benim oğlan yapmış. Aşağıdan gelirken kafa kafaya girmiş. Benim şu an bilgim yok ama oğlum 'Araba kaydı, toparlayamadım' dedi bana. Oğlum da yaralı" diye konuştu.