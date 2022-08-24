Servis ücretleri ne kadar olacak?

En son nisan ayında toplu taşımayla birlikte servis araçlarına yüzde 40 zam yapılmıştı. Servis araç tarifesi 0-1 km arası 554 TL, 23-25 km arası ise 1330 TL'ye yükseltilmişti. 12 Eylül'de yeni eğitim-öğretim dönemi öncesi servisçiler yeni zam beklentisi içerisinde.

Habertürk'ten Kübra Demir'in haberine göre, karar aynı zamanda binlerce İstanbulluyu, binlerce aileyi ilgilendiriyor. Servisçi Odası, 4 aylık süreç içerisinde mazottaki fiyat artışı, asgari ücretteki artış ve yedek parça ve bakımlardaki zamlanmayla birlikte yeni eğitim döneminde şu anki fiyatlarla giderlerini karşılamayacaklarını için bir zam beklentisi içerisinde olduklarını ifade ediyor. Servisçiler, bu beklentiyi İBB'ye ilettikten sonra UKOME de bugün bu teklifi görüşecek.

Öte yandan Servisçi Odası yüzde 30'luk bir zam beklentisi içerisinde olduklarını kaydederken, İBB'nin ise yüzde 20 oranında bir teklifle masaya oturacağı öğrenildi. Oylamanın yapılacağı UKOME'de ise yüzde 15'lik bir orana olumlu yaklaşıldığı belirtiliyor.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir