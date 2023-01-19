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Malatya'da servis şoförünün öğrencilere şiddet uyguladığı iddiasına soruşturma

Malatya'da korkunç bir şiddet iddiası ortaya atıldı. Kentte bir servis şoförünün öğrencilere şiddet uyguladığı ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Giriş: 19.01.2023 - 16:09 | Güncelleme: ABONE OL
Servis şoföründen öğrencilere şiddet iddiası!
Servis şoföründen öğrencilere şiddet iddiası!
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AA

Malatya'da, bir servis şoförünün öğrencilere şiddet uyguladığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Müdürlüğünce soruşturma başlatıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kentte bir servis şoförünün araç içerisindeki öğrencilere şiddet uyguladığı iddiası üzerine konuyu idari olarak incelemek üzere müfettiş görevlendirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, servis şoförünün görevine son verildiği öğrenildi.

Bu arada, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde servis şoförünün, araçtaki öğrencilere şiddet uyguladığı görülüyor.

Malatya Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, AA muhabirine, olayın kabul edilemeyeceğini, servis sürücüsünün işine son verildiğini söyledi.

Çocukların en değerli varlıkları olduğunu aktaran İnce, konuyu yakından takip edeceklerini ifade etti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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