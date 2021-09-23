Servis şoförü, satın aldığı minibüste bulduğu bileziği sahibine ulaştırdı

Evli ve 2 çocuk babası Kılıç, Kocaeli'den ikinci el satın aldığı minibüsün temizliğini yaparken bir paket buldu.
Kağıda sarılı paketin içinde altın bilezik olduğunu fark eden Kılıç, bileziğin gerçek olup olmadığını anlamak için bir kuyumcu arkadaşına gösterdi.
Arkadaşının bileziğin gerçek ve yaklaşık 16 bin lira değerinde olduğunu söylemesini üzerine Kılıç, aracın eski sahibine ulaştı.
Kılıç, aracın eski sahibine ait olduğunu öğrendiği bileziği kendisine gönderdi.
AA muhabirine, bileziği sahibine ulaştırmada bir an olsun tereddüt etmediğini söyleyen Kılıç, şunları kaydetti:
"Bileziğin orada olmasının sebebi, salgından dolayı servis şoförleri biraz sıkıntı çektiği için eşinden bozdurmak için bileziği alıyor. Birkaç gün sonra da koronavirüs hastalığına yakalanıyor ve vefat ediyor. Tabii bu olaylardan eşinin haberi yok. Eşi, bileziği bozdurduğunu zannediyor. Böyle bir şeyi de arabada saklayacağı hiç aklına gelmiyor. Kendisi de vefat ettiği için arabada kalıyor. Arabayı da sattılar, kullanacak kimse olmadığı için bize nasip oldu. Arabayı temizlerken emaneti bulduk. Allah'a şükürler olsun ki sahibine ulaştırdık."
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