Servis otomobilin üzerine devrildi

Seyir halinde otomobilin üzerine devrildi! Kaza anı kamerada
İzmir'de, işçileri taşıyan servis aracının seyir halindeyken bir otomobilin üzerine devrildi. Araç içi kamerasına yansıyan kazada 7 kişi yaralandı
İzmir'in Bayraklı ilçesinde sabah saatlerde meydana gelen kazada, işçileri taşıyan S.T. idaresindeki servis aracı, virajı döndüğü sırada kontrolden çıkarak önünde seyreden G.A. yönetimindeki otomobilin üzerine devrildi.
Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Servis aracı ise, çekici yardımıyla devrildiği aracın üzerinden kaldırıldı. Araç içi kameraya yansıyan kazayla ilgili soruşturma sürüyor.