Servis minibüsleri çarpıştı! 20 kişi yaralandı

AA'nın haberine göre, aynı tekstil fabrikasına işçileri götüren ve arka arkaya ilerleyen Harun Y.'nin kullandığı minibüs ile Samet Y. idaresindeki minibüs, sisin de etkisiyle Atatürk Bulvarı'nda çarpıştı.

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