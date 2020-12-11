Servis girişleri yüzde 30 azaldı

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Tüm Oto Servisleri Federasyonu (TOSEF),600 özel oto servisi ve 30 bin sektör çalışanına dezenfeksiyon kiti ulaştırdığını açıkladı.

TOSEF Genel Sekreteri Timur Selçuk Turan, Salgının ve dalgalı döviz kurunun etkilerinin yoğun görüldüğü yılın ikinci yarısında servis girişlerinde ortalama yüzde 30 azalma yaşandığına dikkat çekti.

Turan, "Yaklaşık 30 bin kişinin istihdam edildiği özel oto servisleri sektörünün dijital entegrasyona yönelmesi adına projeler geliştiriyoruz. Artık araç sahipleri, daha konforlu ve fiziksel temasın daha az yaşandığı bir servis deneyimine ihtiyaç duyuyor. Diğer yandan boya fiyatlarında yaşanan yüzde 35 dolaylarındaki artış, servislerin maliyetlerini doğrudan etkiledi. İşçilik fiyatlarına bu artışlar yansıtılmadığı için çok küçük olan kâr marjı da negatife çevrilmiş oldu" dedi.

'ORTAK SATIN ALMA PLATFORMU KURDUK'

Özel oto servisleri pazarının büyüklüğüne de işaret eden Turan, "Yaklaşık 10 milyar TL'lik büyüklüğe sahip olan özel oto servisleri sektöründe 30 bin aile buradan kazanç sağlıyor. TOSEF üyeleri ile birlikte kurduğumuz TOSAŞ ile birlikte, ortak bir satın alma platformu oluşturarak, yedek parça giderlerinde tasarruf sağlamaya başladık. TOSAŞ Otomotiv Hizmetleri A.Ş. üyelerimize yeni ekonomik fırsatlar kazandırırken, geniş tabanlı ortaklık ve yönetim yapısıyla paydaşlarımıza önemli katkılar sağlıyor" ifadelerini kullandı.