Servis faciasında 1 tutuklama daha!

Olay, İscehisar ilçesine bağlı Çatağıl köyünde 11 Ekim'de meydana geldi. Bölgedeki köylerden aldığı öğrencileri Alanyurt Köyü Ortaokula götüren Adalettin T. (53) idaresindeki 03 UU 567 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

İHA'nın haberine göre, savrulan araç yol kenarındaki ormanlık alana girip ağaçlara çarparak durabildi. Korkunç kazada İsmail Eser (11), Melisa Demirel (14), Nisa Eser (14), Teslime Eser (13), Damla Duran (11) hayatını kaybederken, Rana Eser (12), Hakan Tek (16), Musa Eser (10), Yağmur Duran (11) ise yaralandı.

Olayın ardından soruşturmayı derinleştiren Cumhuriyet Savcılığı, İscehisar Milli Eğitim Müdürlüğü'nden ihaleyi alan firmadaki araç sahibi İsmail D. için de gözaltı kararı verdi. İscehisar Adliyesi'ne sevk edilen İsmail D., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak’ suçundan tutuklandı.

Öte yandan, sürücü Adalettin T. de önceki gün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.