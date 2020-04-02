Servis aracıyla otomobil çarpıştı: 1 ölü 7 yaralı

Alınan bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Yüreğir çıkışı yakınlarında sürücüleri öğrenilemeyen 01 S 2508 plakalı işçi taşıyan midibüs ile plakası alınamayan otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle midibüs devrildi. Kazada midibüste bulunan 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, serviste bulunan 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle bir süre kapanan otoyol, kontrollü olarak trafiğe açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.