Servis aracını, doğum yapan kedi ve yavrularına bıraktı

Sanayi sitesindeki iş yerinde 7 çalışanı ile oto elektrik ve dinamo tamiri yapan Hamza Mucazoğulları, bayram tatilinin ardından iş yerini açtığında bir sürprizle karşılaştı.
İş yerinde servis için kullandığı otomobilden gelen sesler üzerine aracı kontrol eden Mucazoğulları, ön ve arka koltuk arasında bir kedinin 4 yavru doğurduğunu gördü.
Bu durum karşısında hem şaşkınlık yaşayan hem de duygulanan Mucazoğulları, süt emen yavru kedileri ve annelerini rahatsız etmeden durumu çalışanlarıyla paylaştı.
Mucazoğulları, aldıkları kararla, iş yerinde çalışanların ulaşımında ve malzeme taşımada servis amaçlı kullandığı otomobili anne kedi ve yavrularına, şahsi otomobilini ise çalışanlarına tahsis etti.
"YAVRULAR AYAKLANIP BURADAN AYRILINCAYA KADAR ONLARI MİSAFİR EDECEĞİZ"
Mucazoğulları, Ramazan Bayramı'nın ardından iş yerine geldiğinde hiç beklemediği bir sürprizle karşılaştığını belirterek, "4 günlük bayram tatilinde bir kedi servis aracımızda doğum yapmış. İş yerinde aktif olarak kullandığımız servis aracımızdı. Servis aracında anne kedi ve yavrularını görünce rahatsız etmedik onları. Şahsi aracımla işimizi görüyoruz. Servis aracımızı da artık anne kedi ve yavrularına tahsis ettik" dedi.
Bu durumu, sanayi sitesindeki diğer esnafın da duyduğunu anlatan Mucazoğulları, insanların büyük bir merakla anne kedi ve yavrularını görmek için iş yerine geldiğini belirtti.
Kedi ve yavrularını özenle koruduklarını, anne kediye süt ve mama verdiklerini dile getiren Mucazoğulları, "Bu yaptığımızın maddi bir karşılığı yok, manevi olarak mutlu oluyoruz. Anne kedi ve yavrularını servis aracında muhafaza edeceğiz, sütlerini ve mamalarını vereceğiz. Yavrular ayaklanıp buradan ayrılıncaya kadar onları misafir edeceğiz. Arabamız onlara feda olsun" diye konuştu.
Sanayi sitesinde esnaf Cumhur Bilge de anne kedi ve yavrularına sahip çıkan Hamza Mucazoğulları'nı, göstermiş olduğu örnek davranıştan dolayı takdir ettiklerini söyledi.
Bilge, "Hamza usta, sanayi sitemizin güzel esnafından biri. Bu aracı da çalışanlarını taşımak, malzeme götürüp getirmek için kullanıyor. Ama bu yavrular sütten kesilene kadar arabayı yatıracak. Allah ondan razı olsun" şeklinde konuştu.
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