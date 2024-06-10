Servet Yardımcı TFF Başkan adaylığını resmiyete döktü

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Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) eski başkanlarından ve UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, TFF başkanlığı için adaylığını resmiyete döktü. Seçilmeleri durumunda başkan vekili olması beklenen Cemil Kazancı ile medya karşısına geçen Yardımcı, Türk futbolunda zihniyet devrimi yapacaklarını duyurdu.

"YENİ BİR YÜKSELİŞİN BAŞLANGICI"

Servet Yardımcı'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

"18 Temmuz'da yapılacak TFF seçimi olağanüstü bir seçim. Maalesef futbolumuzun tüm paydaşları gidişattan memnun olmadığı için TFF yönetimi bu kararı almak zorunda kalmıştır. 18 Temmuz'da inanıyorum ki yeni bir sayfa açılacaktır. 18 Temmuz'dan sonra Türk futbolunda her şey yenilecek, dünya ve Avrupa'da yer alan sistemler ülkemizde de hayata geçirilecektir. TFF'nin 18 Temmuz'da değişim yönünde oy kullanacak her bir ferdi futbolda yeni bir yükselişin başlangıcına imza atacaktır."

REKLAM "TÜRK FUTBOLUYLA İLGİLİ ÖYLE SORULAR GELİYOR Kİ..." "Bana her zaman Türk futbolu hakkında sorular gelir. Son iki yıldır bana Avrupa'da Türk futbolu ile ilgili öyle sorular geldi ki... Ne diyeceğimi bilemedim. Gelen her soruda bir futbol adamı olarak büyük üzüntü yaşadım. Futbolda elbet sorunlar olur, asıl marifet sorunların çözümü noktasında gösterilen irade ve beceridir. Benim başında olduğum kurullar, sorunları çözecek bir anlayışa sahip. FIFA ve UEFA'da nasıl çözüyorsak öyle çözeceğiz." "FUTBOLDA GÜVEN ORTAMI TAMAMEN YOK OLDU" "Edindiğim bilgi ve tecrübeyi şimdi TFF başkanı olarak ülkeme kazandırmak istiyorum. Futbolda güven ortamı tamamen yok oldu. Oyun ne kadar adil ve gerçekse, futbolun topluma verdiği keyif o kadar yüksek olur. Türk futbolunda alınan kararlar, adil oyun kavramına ters düşmektedir. Rekabet yerine husumet eden futbol iklimi artık son bulmalıdır. Türk futbolunda değişmesi gereken yönetim değil, zihniyettir. Futbolumuzu bu noktaya getiren yanlış ne varsa, tümünü değiştireceğiz."

"KİMSEYLE KAVGA ETMEYECEĞİZ" "Biz kimseyle kavga etmeyeceğiz, herkesle birlikte çalışacağız. Avrupa'daki adil, ekonomisi güçlü futbol ortamını buraya getireceğiz. 18 Temmuz'dan itibaren yepyeni bir anlayışla, tüm paydaşlar ile ortak hareket ederek ilerleyeceğiz. Sakin, güler yüzlü bir tavırla sorunları ele alacağız" REKLAM "UEFA'NIN EN ELİT ORGANİZASYONLARINI ÜLKEYE KAZANDIRDIK" "Ben UEFA'daki görevime başlarken futbola katkı sağlamak için yola çıkmıştım. İstanbul'u finaller şehri yapma hedefim vardı. Türkiye, UEFA'nın en güvenilir limanı haline gelmiştir. İstanbul, UEFA için çok önemli bir şehir. 2026 UEFA Avrupa Ligi ve 2027 Konferans Ligi finallerini ülkemize kazandırdık. UEFA'nın elit seviyesindeki tüm organizasyonları ülkemize kazandırdık. Yakın dostum, UEFA Başkanı Ceferin'e teşekkür ederim. Bizim artık hedefimiz Dünya Kupası düzenlemek olmalı."

SERVET YARDIMCI KİMDİR? Rize doğumlu olan Yardımcı, Londra Metropolitan Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun oldu. 40 yıldır iş hayatında armatörlük ve tersanecilik alanında çalışan, aile şirketlerinin yönetim kurulu başkanlığını sürdüren Yardımcı, 2008 yılından itibaren çeşitli dönemlerde TFF yönetimlerinde yer aldı, bir süre de TFF Başkanlığı da yaptı. Şenes Erzik sonrası UEFA'da en üst seviyede görev yapan ilk Türk olan Servet Yardımcı, 7 yıldır UEFA İcra Kurulu Üyeliği'ni sürdürürken, bu süreçte 1 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupa Finali’nin Türkiye’de yapılmasını, Monte Carlo’dan sonra 2 yıl üst üste UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimlerinin Türkiye ev sahipliğinde organize edilmesini sağladı. Ayrıca 2032 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası’nın Türkiye’de (İtalya ortaklığıyla) yapılacak olmasına öncülük etti.