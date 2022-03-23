İHA

Türkiye, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası için adaylık başvurusunda bulunulduğunu resmen açıklarken, A Milli Takım’ın Portekiz’de yaptığı antrenman sırasında TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin UEFA’nın çok önemli bir paydaşı ve üyesi olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Yardımcı, “Ülkemizin coşkusu, bir futbol ülkesi olmamız, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde devletimizin yaptığı statlar ve futbola olan katkı, ülkemizi bu turnuvaların zaten doğal adayı yapıyor. Bu sefer inşallah şanslı oluruz. İngiltere, İskoçya, Galler ve İrlanda’nın yanı sıra Rusya da aday olduğunu bugün bildirdi. Biz de hem 2028 hem de 2032 için adaylık dosyamızı oluşturduk ve resmiyete kavuşturmuş olduk. İnşallah bu süreci iyi götürürüz ve sonunda hepimiz, TFF olarak bizden sonrası için iyi bir miras bırakmış oluruz. Bu süreci beraber yaşayıp göreceğiz, ülkemiz için hayırlısı olsun” dedi. Adaylık yarışının 3 aday arasında olacağının da altını çizen Yardımcı, “İngiltere, İskoçya, Galler ve İrlanda blok olarak adaylar. Biz ve Rusya ise ayrı adaylarız. 2020 gibi 10 şehre dağılması söz konusu değil. 4 ülkelik grup, Birleşik Krallık olarak aday oldu. 3 aday arasında bir yarış olacak ve bu süreci beraberce yaşayıp göreceğiz. 2028 ve 2032’den hangisi olursa almak istiyoruz. Bu süreci yaşayacağız gelişmelere göre. Biz de TFF olarak hareketlerimizi bu doğrultuda belirleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

"BİZ DOĞAL ADAYIZ"

Türkiye’nin Euro 2028 ve Euro 2032 için her bakımdan doğal aday olduğunun altını çizen Yardımcı, “Altyapı, üst yapı ve statlarıyla, futbol ülkesi olmamız ve Türk insanının futbola olan yatkınlığıyla hak ettiğimizi düşünüyorum. Yarınki maç gibi inşallah şans yanımızda olur ve ülkemizi gururlandırırız. Yarınki maç da çok önemli. Portekiz güçlü bir rakip ve biz de güçlü bir futbol ülkesi olduğumuz için buralara geldik. Tekli maçlar her zaman zordur ve şans yüzde 50’dir. Dolayısıyla futbol şansı yanımızda olur diye ümit ediyoruz. Ülkemizi sevindirmek istiyoruz. Milli takım, ülkemizin moral ve prestij kaynağıdır. Yurt dışındaki prestij ve yurt içindeki iklim açısından da moralli olacaktır diye düşünüyorum” dedi. Yardımcı son olarak takımda morallerin yerinde olduğunu da sözlerine ekleyerek “Takımda moraller çok iyi ve çok iyi hazırlandılar. Hem futbolcuların hem de teknik heyetin morali çok yüksek, bunu da basın toplantısında zaten açıkladılar. Dolayısıyla hazırız” açıklamasını yaptı.