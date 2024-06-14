Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        102
        Fenerbahçe
        FB
        99
        Trabzonspor
        TS
        67
        Rams Başakşehir
        İBFK
        61
        Kasımpaşa
        KSM
        56
        Beşiktaş
        BJK
        56
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        54
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        52
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        50
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        49
        Gaziantep FK
        GFK
        44
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        44
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        43
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        42
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        41
        Tümosan Konyaspor
        KON
        41
        MKE Ankaragücü
        MKE
        40
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        40
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        37
        İstanbulspor
        İST
        16
        Haberler Spor Futbol Servet Yardımcı, Almanya'da federasyon başkanlarıyla buluştu - Futbol Haberleri

        Servet Yardımcı, Almanya'da federasyon başkanlarıyla buluştu

        UEFA icra kurulu üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkan adayı Servet Yardımcı, Almanya'da ülke federasyon başkanlarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 10:24 Güncelleme: 14.06.2024 - 10:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Servet Yardımcı, başkanlarla buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Servet Yardımcı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) ev sahipliği yapacak Almanya'da bugün başlayacak şampiyona öncesinde Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Bernd Neuendorf, İngiltere Futbol Federasyon Başkanı Debbie Hewitt ve Romanya Futbol Federasyonu Başkanı Razvan Burleanu ile buluştu.

        UEFA icra kurulu üyesi Yardımcı ile federasyon başkanları, 1 ay sürecek şampiyonayla ilgili fikir alış verişinde bulundu.

        EURO 2024, bu akşam Münih'te oynanacak Almanya-İskoçya karşılaşmasıyla başlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TÜİK açıkladı: 6 Şubat depremlerinde 45 bin 784 kişi hayatını kaybetti
        TÜİK açıkladı: 6 Şubat depremlerinde 45 bin 784 kişi hayatını kaybetti
        G7 Zirvesi: En güçlü 'güçsüzler'
        G7 Zirvesi: En güçlü 'güçsüzler'
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde karar çıktı!
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde karar çıktı!
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        9 kentte kamyon ve tankerlere yasak!
        9 kentte kamyon ve tankerlere yasak!
        Turizmin incisine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı!
        Turizmin incisine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı!
        Bursa'da ilginç olay: Park halindeki araç kendi kendine çalışıp kaza yaptı ve yandı
        Bursa'da ilginç olay: Park halindeki araç kendi kendine çalışıp kaza yaptı ve yandı
        Literatürde benzeri yok!
        Literatürde benzeri yok!
        Öğrencilere büyük jest
        Öğrencilere büyük jest
        Kızını ve torununu öldürmüştü! İşte cani dedenin katliam nedeni!
        Kızını ve torununu öldürmüştü! İşte cani dedenin katliam nedeni!
        Kilo vermeye yardımcı 7 kahvaltı önerisi!
        Kilo vermeye yardımcı 7 kahvaltı önerisi!
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Çin'den Türkiye'ye ek vergi tepkisi
        Çin'den Türkiye'ye ek vergi tepkisi
        Ayrılık söylentileri ayyuka çıktı
        Ayrılık söylentileri ayyuka çıktı
        Bayramda yıllık izin hesabı
        Bayramda yıllık izin hesabı
        Aşk tatili
        Aşk tatili
        Gayrimenkul ilk kez cari açık verecek
        Gayrimenkul ilk kez cari açık verecek
        Tatilde seyahat koçu dönemi
        Tatilde seyahat koçu dönemi
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?
        Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin yükselen yıldızı
        Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin yükselen yıldızı
        Habertürk Anasayfa