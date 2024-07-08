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        Haberler Spor Futbol Servet Yardımcı adaylık başvuru dosyasını teslim etti - Futbol Haberleri

        Servet Yardımcı adaylık başvuru dosyasını teslim etti

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Adayı Servet Yardımcı, adaylık başvuru dosyasını teslim etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 18:04 Güncelleme: 08.07.2024 - 18:04
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        Yardımcı, başvuru dosyasını teslim etti
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        Adaylık başvurusu için gerekli evrakları toplayan Servet Yardımcı, kişisel sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

        Yardımcı, açıklamasında 18 Temmuz'da gerçekleştirilecek TFF yönetimi seçimi için adaylık başvuru dosyasını bugün Türkiye Futbol Federasyonuna teslim ettiğini duyurdu.

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