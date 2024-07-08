Servet Yardımcı adaylık başvuru dosyasını teslim etti
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Adayı Servet Yardımcı, adaylık başvuru dosyasını teslim etti.
Giriş: 08.07.2024 - 18:04 Güncelleme: 08.07.2024 - 18:04
Adaylık başvurusu için gerekli evrakları toplayan Servet Yardımcı, kişisel sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Yardımcı, açıklamasında 18 Temmuz'da gerçekleştirilecek TFF yönetimi seçimi için adaylık başvuru dosyasını bugün Türkiye Futbol Federasyonuna teslim ettiğini duyurdu.
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