Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        25
        Fenerbahçe
        FB
        24
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        17
        Beşiktaş
        BJK
        16
        Kasımpaşa
        KSM
        15
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        14
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        14
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        13
        Trabzonspor
        TS
        12
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        10
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        MKE Ankaragücü
        MKE
        9
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        9
        Gaziantep FK
        GFK
        9
        Rams Başakşehir
        İBFK
        7
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        7
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        6
        İstanbulspor
        İST
        2
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        1
        Haberler Spor Futbol Süper Lig EMS Yapı Sivasspor Servet Çetin'den istifa çağrılarına yanıt! - EMS Yapı Sivasspor Haberleri

        Servet Çetin'den istifa çağrılarına yanıt!

        Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, Kasımpaşa maçının ardından taraftarların kendisini istifaya davet etmesinin hatırlatılması üzerine, "Gayet normal, şunu da göz ardı etmesinler, bizden çok daha fazla ücretle oyuncu alan takımlar var. Bizim altımızdalar, biraz da böyle baksınlar" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 17:34 Güncelleme: 22.10.2023 - 17:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstifa çağrılarına yanıt!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Kasımpaşa’ya sahasında 1-0 mağlup olan Sivasspor’da Teknik Direktör Servet Çetin, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Çetin, "İlk yarı ortada olan bir maçtı. Bakacak olursak bizim daha net pozisyonlarımız vardı. Ona rağmen dengede bir oyun vardı. İkinci yarı rakibimize baskı kurduk, pozisyonları da değerlendirmeye başladık. Barrow dışarıdayken gol yedik. Tüm hamleleri yaptık ama topu kaleye sokamadık. Bir sıkıntı var, atamıyoruz gol. Gerçekten üzülüyoruz. Kötü oynasak tamam ama pozisyonlara giriyoruz, skora yansıtamıyoruz. Bu bizi gerçekten üzüyor" dedi.

        REKLAM

        "Hiçbir zaman ezik futbol oynamadık"

        'Maç sonu taraftarlar sizi istifaya davet etti. Neler söylersiniz?' sorusuna Servet Çetin, "Gayet normal, şunu da göz ardı etmesinler, bizden çok daha fazla ücretle oyuncu alan takımlar var. Bizim altımızdalar, biraz da böyle baksınlar. Bu takım daha iyi olacak. Buna eminim. Hiçbir zaman ezik bir futbol oynamadık. Hep galip gelecek oyun oynadık. İçeride kazanmamak böyle devam ederse oyuncular anlamında eksiklik yapabilir. İçeride kazanmamak büyük bir problem gibi gözüküyor ama dışarıdan 3 puan da alıyoruz. Biz kendimize güveniyoruz zor maçları da kazanacağız" diye cevap verdi.

        "Hiçbir takıma boyun bükmedik"

        Oyun sisteminin maça göre değiştiğini söyleyen Çetin, "Bizim tek amacımız rakibi genişletebilmek. Nitekim bu da skora yansımadığı için güzel gözükmeyebilir ama biz bunun analinizi çıkarıyoruz. Bu oyun sistemi skora yansısa hiç kimse konuşmayacak. Biz bu zamana kadar hiçbir takıma boyun bükmedik. Samu Saiz’i de uyardım çok fazla topla oynamaması konusunda. Son paslarda biraz daha dikkat etse daha iyi konumda olacak. Bizde görüyor ve uyarıyoruz" diye konuştu.

        "Taraftarla atışması hoş değil"

        Maç sonu Sivasspor’un kalecisi Ali Şaşal Vural’ın taraftarları sözlü atışması ile ilgili yöneltilen soruya ise Servet Çetin, şu yanıtı verdi;

        "Ali, bu sene çok iyi futbol oynuyor. Bizim joker oyuncumuz. Gol yiyeceğiz tabii ki. Bazen taraftarlar bazı oyunculara takabiliyorlar. Ali bizim oyucumuz. Ben buraya gelirken yabancı kaleci de alabilirdim ama Ali ile devam ettik. Bugün rakip takımın kalecisi maçı aldı. Taraftarla atışması hoş olmuyor. Bu futbolcuları da etkiliyor ve zarar veriyor."

        "İlk defa gördüm"

        Çetin son olarak maçın hakemiyle ilgili, "Genel anlamda yine iyi maç yönetti ama kuralları tam bilmiyorum ilk defa bu kadar az uzayan bir maç gördüm, o da bize denk geldi. 4. hakemle çok konuşuyorum ama inanın değişmiyor. Hakem gördüğünü çalıyor yapacak bir şey yok. Defalarda söyledim hiçbir şey değişmiyor. Sadece kendimizi yoruyoruz" şeklinde konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Habertürk canlı yayınına müdahale
        Habertürk canlı yayınına müdahale
        Gazze'den yardım çağrısı: "Bebekler ölecek!"
        Gazze'den yardım çağrısı: "Bebekler ölecek!"
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yüksek
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yüksek
        İsrail'den Gazze'ye: Saldırıları artıracağız
        İsrail'den Gazze'ye: Saldırıları artıracağız
        İki ili bir plaj ayırıyor
        İki ili bir plaj ayırıyor
        Baltayla saldırdı!
        Baltayla saldırdı!
        "Son dönemde yabancı yatırımcı ilgisi arttı"
        "Son dönemde yabancı yatırımcı ilgisi arttı"
        Tartıştığı arkadaşına kurşun yağdırdı!
        Tartıştığı arkadaşına kurşun yağdırdı!
        Kasımpaşa deplasmanda kazandı!
        Kasımpaşa deplasmanda kazandı!
        Zabıt katibi şebeke kurup vurgun yaptı!
        Zabıt katibi şebeke kurup vurgun yaptı!
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı
        Binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı
        Beşiktaş yönetimi yarın toplanıyor!
        Beşiktaş yönetimi yarın toplanıyor!
        76 ünlüden Biden'a çağrı
        76 ünlüden Biden'a çağrı
        İSPARK yalanıyla sürücüleri hedef aldılar!
        İSPARK yalanıyla sürücüleri hedef aldılar!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Ünlü oyuncu kızılderili töreniyle defnedildi
        Ünlü oyuncu kızılderili töreniyle defnedildi
        Mert Günok'un kırmızı kartı doğru mu?
        Mert Günok'un kırmızı kartı doğru mu?
        "O benim ikinci annem"
        "O benim ikinci annem"
        "İnfaz memuru, affetmiyor"
        "İnfaz memuru, affetmiyor"
        Habertürk Anasayfa