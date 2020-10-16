Sertifikalı tohumluk patates üretim alanları genişliyor - SİVAS

İklim koşulları ve hastalıktan ari topraklarıyla sektörün merkezinde yer alan Sivas'ta sertifikalı tohumluk patates ekim alanı bu yıl 13 bin 500 dekardan 19 bin 500 dekara çıktı.
Sahip olduğu baraj, gölet ve modern sulama tesisleriyle tarımsal altyapısı giderek güçlenen kentte hasat sonunda 85 bin ton rekolte bekleniyor.Kente 18 kilometre uzaklıktaki Göydün köyünde başlayan hasattan elde edilen ilk sertifikalı tohumluk patatesler, yurt içi ve yurt dışına pazarlanmak üzere yola çıktı.
Doğa Tohumculuk Ar-Ge Merkezi Genel Müdürü Mete Kaan Çubukçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de farklı bölgelerde yaklaşık 30 bin dekar alanda tohumluk, ham madde ve donuk ürün olarak patates ürettiklerini belirtti.Sertifikalı tohumluk patates ekimini ülke genelinde 10 bin dekar alanda gerçekleştirdiklerini anlatan Çubukçu, "Biz bu yıl sonunda 40 veya 45 bin ton sertifikalı tohumluk patates almayı planlıyoruz. Sivas'ta ise 5 bin 500 dekar alanda bir üretimimiz var ve toplamda 20 bin ton üretim bekliyoruz." dedi.
- Rusya, Irak ve Azerbaycan'a da gönderiliyor
Çubukçu, tohumluk üretiminde yüksek rakım ve hastalıktan ari toprakların çok önemli olduğuna dikkati çekerek, "Sivas bölgesinin ortalaması 1200 rakımın üzerinde ve burada hastalıktan ari topraklar mevcut. Yani bu üretimde toprakların temiz, iklimin de serin geçmesi lazım. Tohumluk kalitesini etkileyen bu kriterlerden dolayı tercihimizi en çok Sivas'tan yana kullanıyoruz." diye konuştu.
Sertifikalı tohumluk patates üretiminin yarıya yakınının yerli çeşitlerden karşılandığını dile getiren Çubukçu, Ar-Ge çalışmalarıyla ürettikleri 17 çeşit yerli patatesten 7'sinin tescillendiğini, hasat dönemi bittiğinde de 13 bin ton yerli çeşit ve sertifikalı ürün almayı planladıklarını kaydetti.Çubukçu, üretilen tohumlukların yurt içinde birçok firmaya ve çiftçiye satışının yapıldığını, başta Rusya, Irak ve Azerbaycan olmak üzere çok sayıda ülkeye de ihraç edildiğini bildirdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!