15 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Şampiyonası'nda birinci olarak milli takıma seçilen 15 yaşındaki güreşçi Sertaç Aksoy, ilk kez giydiği milli formayla madalya alabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Adana Gençlik ve Spor Müdürlüğü İsmet Atlı Güreş Eğitim Merkezi'nin yatılı sporcularından Sertaç Aksoy, üniversite yıllarında güreş yapan babasının yönlendirmesiyle iki yıl önce güreşe başladı.
Yüreğir Halk Eğitim Merkezi'nde antrenör Mehmet Kurt nezaretinde çalışan Sertaç Aksoy, bir yıl sonra ilk kez katıldığı Okullar Arası Türkiye Şampiyonasında aldığı üçüncülük derecesiyle İsmet Atlı Güreş Eğitim Merkezi'ne girmeye hak kazandı.
Sertaç Aksoy, disiplinli çalışmalarını sürdürerek burada da ilk kez katıldığı 15 yaş altı Türkiye Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonası'nda 100 kiloda güçlü rakiplerini yenerek birinci oldu. Bu dereceyle milli takıma seçilen Sertaç, Avrupa ve Balkan şampiyonalarında milli forma altında ilk derecesini almak ve madalyalar kazanmak için haftanın 3 günü çift idmanla çalışıyor.
Sertaç Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçüklüğünden itibaren televizyonda Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri gibi organizasyonları takip ettiğini, güreşe de babasının teşvikiyle başladığını söyledi.
Güreşe başladıktan kısa süre içinde Türkiye Şampiyonası'na katıldığını anlatan Sertaç, "Şampiyonada 4 rakibin ardından finale çıktım. Son rakibim benden çok çok daha iyiydi, benden fazla güreş geçmişi vardı. Ama iyi bir motivasyonla maça çıktım. Hazırdım. Kendime 'şampiyon olabilirsin' diyordum. Onu da yenerek şampiyon oldum." diye konuştu.
Sertaç Aksoy, aldığı dereceyle milli takıma seçildiğini bu durumun kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Bana 'Milli takıma seçildin' dediklerinde 'Nasıl oldu, buraya nasıl gelebildim' diye oturdum düşündüm. O anda kendime 'Milli formanın altında daha iyi olabilmek için daha çok çalışmam lazım' dedim. Üstüme daha ağır bir yük bindi. Daha çok çalışmaya devam ettim."
YENİ TAHA AKGÜL OLABİLİR
Antrenör Bayram Demirel de Sertaç Aksoy'un disiplinli bir sporcu olmasından memnuniyet duyduğunu aktardı.
Karakteri ve çalışmasıyla Sertaç'ın çok daha iyi yerlere geleceğine inandığını ifade eden Demirel, şunları kaydetti:
"Bu şekilde devam ederse inşallah milli güreşçi Taha Akgül yolunda ilerliyor diyebiliriz. Avrupa'da güçlü rakipleri var ama Sertaç'ın başarılı olacağına, madalya alacağına inanıyoruz. Disiplinli çalışması ve karakteriyle gerçekten örnek bir sporcu."
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