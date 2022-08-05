"NEREDEN KAPTIM BİLMİYORUM"

Virüse yakalanmasının ardından bir paylaşımda bulunan ünlü şarkıcı, "Covid olmayın derim, hiç gerek yok! Maskemi hiç çıkarmadım ve nereden kaptım onu da bilmiyorum. Benim kadar dikkat eden biri bile olduysa artık..." ifadelerini kullanmıştı.