Sertab Erener koronavirüse yakalandı

BKM'den yapılan açıklamada, Sertab Erener'in koronavirüse yakalanması sebebiyle bu akşam Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirmesi planlanan konserinin 18 Ekim 2022 tarihine ertelendiği açıklandı.

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