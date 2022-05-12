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Sertab Erener, konserin ortalarına doğru yeni bir projenin startını verdiğini müjdeledi.

Erener, "Sizlerle beni çok heyecanlandıran bir şey paylaşmak istiyorum. Hatta birazcık da söyleyeceğim sanırım. Benim uzun yıllardır yapmak istediğim bir şeyi ancak geçen yıl başlayabildim. Benimle ilgili birileri konuşurken sürekli kulağıma gelen bir şey bu. 'Ya Sertab müzik olmadan söylesende dinlesek...' Düşündüm; Müziksiz ne yapabilirim? Ninni söylemeye karar verdim ve bu aynı zamanda AÇEV'e bir yardım kampanyası haline geldi. Ninniler çaldıkça başka çocuklara ilaç olacak. Gelgelelim bu projenin ucu geldi dokundu Sezen Aksu'ya. Müzik hayatım onunla başladı fakat onunla hiç düetimiz yoktu. Taa ki düne kadar... Onunla yani Sezen ile onun yazdığı bir ninni söyledik. Şimdi o ninniden birazcık çalayım hatta mırıldanayım istiyorum sizlere. Bu şarkının demosu bana Amerika'dayken geldi ve ben gözyaşlarıma hakim olamadım. Umarım sizler de beğenirsiniz." diyerek, ninniyi seslendirdi.

"Umarım bütün çocuklara, kötülüklere ve dünyanın deliliğine küçücük bir merhem olsun istiyoruz bu şarkı..." diyen ünlü şarkıcı, ardından ayakta alkışlandı.

Finalde müzikseverlerin yoğun isteği üzerine sahneye geri dönerek "Olsun" şarkısına bis yapan Erener, sahneyi alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde terk etti.