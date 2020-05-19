"ARTIK ARAMIZDA KITALAR VAR"

Şarkıcı Sertab Erener, yayında bir dönem 18 yıl aşk yaşadığı ve 2014 yılında ayrıldığı müzisyen Demir Demirkan ile ilgili, "Demir Demirkan’ı gömdün mü?" sorusuna ise şu şekilde cevap verdi:

Yok görmedim. Ama artık aramızda kıtalar var. Hiç görüşmüyoruz. İçimde ona dair öfke bile kalmadı. Benim için herhangi biri artık.