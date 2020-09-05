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Şarkıcı Sertab Erener, Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde ikinci kez konser verdi. Geceye "Aç Sesini" şarkısı ile başlayan Erener, "Bu garip ve zor zamanda yan yana olabilmek, hala konser veriyor olmak, sizlerle buluşabilmek mucize gibi bir şey ama biliyorum ki; bu zor zamanda bile her şeye rağmen evinden kalkıp, maskesi ile birlikte müzik dinlemeye gelenler, gerçek müzik dinleyicileridir. Hepinize çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Harbiye'de geçmişten günümüze, dillere pelesenk olan şarkılarını seslendiren Sertab Erener'i dinlemeye gelenler arasında eşi Emre Kula da vardı. Ayrıca Erener, "Ailem ve yaklaşık 10 yıldır birlikte ürettiğimiz, onun sözleri ve besteleri ile sizlere ulaştığım" dediği bestecisi Ersel Serdarlı'ya teşekkür etti.

Konserde Selin Geçit ve Zeynep Doruk'u misafir eden Erener, "Aşk" şarkısını seslendirdikten sonra hayranları tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. Erener, finalde ise seyircilerin tezahüratları ve alkışları eşliğinde sahneye geri dönerek "Aç sesini" şarkısı ile biss yaptı.