Sert düşüşün ardından dolarda son durum

HABERTURK.COM

Dolarda dün ABD enflasyonunun etkisi görüldü. ABD'de aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 7 ile beklentilere paralel geldi.

Veri ilk açıklandığında kurda ani bir tepki olmadı. ABD'de piyasaların açılışıyla ise doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksinde yüzde 0.5'i aşan kayıp yaşandı. Dolar/TL'deki düşüş daha sert oldu.

Gece saatlerinde 13.08 lirayı gören dolar yeni güne 13.40 liradan başladı.