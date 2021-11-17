Pazartesi günü 66.000 doların üzerine tırmanan Bitcoin'de yeni bir tarihi zirve beklenirken, dün sert bir düşüş yaşandı.

Bitcoin bu sabaha karşı 58.700 dolara kadar geriledi. Bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla TSİ 10.40 civarında yeniden 60.000 doların üzerine tırmandı. Ancak yaklaşık 10 dakika sonra bu seviyenin hafif altına geriledi.

Bugün boyunca özellikle ABD merkezli işlemlerin ağırlık kazanmasıyla 60.000 dolarlık kritik seviyenin üzerinde tutunup tutunulamayacağı takip edilecek.

Pazar günü Bitcoin ağında Taproot güncellemesi hayata geçti. Güncellemenin başarılı bir şekilde gerçekleşmesinin ardından pazartesi günü kripto para piyasasında olumlu rüzgarlar esmesi dolayısıyla yeni rekor beklentisi oluştu.

Bitcoin ağındaki veri trafiğini azaltarak, bloklara eklenebilecek işlem sayısını artıracak ve işlem ücretlerinin azalmasını sağlayan Taproot güncellemesi 4 yıl önceki SegWit güncellemesinden bu yana yapılan en kapsamlı değişiklik oldu. Taproot güncellemesi Bitcoin'de çok da alışık olunmayan şekilde geliştiricilerin neredeyse tamamının onayıyla yapıldı.

2.650 DOLARDAN İŞLEM GÖRÜYORDU

Geliştiriciler arasında fikir ayrılıklarına yol açan ve ardından Bitcoin Cash'in yaratılmasını tetikleyen SegWit güncellemesi ilk olarak 21 Temmuz 2017'de aktive edildi. O esnada Bitcoin 2.650 dolardan işlem görüyordu. Ertesi gün ise 2.810 dolara yükseldi. Bu yükselişle beraber Bitcoin'in 11 Haziran 2017'deki 2.958 dolarlık rekorunun kırılıp kırılamayacağı konuşulmaya başlandı.

23 Temmuz 2017'de ise rekor beklentisinin aksine Bitcoin'de yüzde 3'ü bulan bir kayıp yaşandı. 26 Temmuz'a gelindiğinde Bitcoin 2.500 doların altını gördü ve buradan gelen tepki alımlarıyla yönünü yukarı çevirdi. 5 Ağustos 2017'de Bitcoin bir günde yüzde 12 değer kazanarak ilk defa 3.000 doların üzerine tırmandı ve 3.252 doları gördü.

MEŞHUR 2017 YÜKSELİŞİ VE 2018 ÇÖKÜŞÜ

Bu tarihten itibaren kripto para piyasasını uzun süredir takip edenlerin hatırlayacağı Bitcoin'in tarihi 2017 yükselişi başladı.

16 Aralık 2017'ye gelindiğinde Bitcoin 19.500 dolarla yeni zirvesini gördü. Dünyanın en büyük kripto parası sadece 4 ayda yüzde 570 yükseldi.

Tabii meşhur 2017 yükselişinden bahsederken bir o kadar meşhur, ardından gelen 2018 çöküşünden de bahsetmek gerekiyor. 16 Aralık 2017'de yeni zirvesini görürken tüm dünyada ana akım medya ilk kez bu kadar yoğun bir şekilde Bitcoin'i manşetlerine taşımaya başlamıştı.

Yüksek getiri beklentisiyle bir sürü yeni yatırımcı kripto paralara koşarken beklemedikleri bir durumla karşı karşıya kaldılar. 20.000 dolarlık kritik seviyeyi aşamayan Bitcoin'de kâr satışları etkili olmaya başladı. 30 Aralık 2017'de 12.900 dolara geriledi. Zirveden alım yapanlar 2 haftada yüzde 34'lük kayıp yaşadı.

ÜÇ YIL BEKLEDİLER

Bitcoin bu düşüşün ardından 2018'in ilk haftasında yeniden yükselişe geçti. Ancak bu sefer de 17.500 dolar direncini kıramadı. 16 Aralık 2018'de yani tarihi zirvesinden tam 1 yıl sonra Bitcoin 3.200 dolara kadar geriledi.

Bitcoin 20.000 dolarlık psikolojik seviyeyi ise ilginç bir şekilde yine 16 Aralık'ta ancak 2020 yılında kırabildi. Yani 2017'de zirveden alanlar dolar bazında kayıplarını telafi edebilmek için tam 3 yıl bekledi.

PİYASA FARKLI BİR NOKTADA

Tabii bugün Bitcoin ve tüm kripto para piyasasının 4 yıl öncesine göre çok farklı bir noktada olduğu bir gerçek. Yatırımcı sayısı her geçen gün artarken 4 yılda kripto paraların toplam piyasa değeri de 640 milyar dolardan 2.5 trilyon dolara çıktı. Kripto paralara kurumsal ilgi artarken Bitcoin bir ülkede ilk kez yasal bir ödeme aracı olarak kullanılmaya başlandı.

Dolayısıyla 11 yıllık geçmişine rağmen klasik yatırım araçlarına göre halen emeklilik aşamasında sayılabilecek Bitcoin'de benzer gelişmelerin benzer fiyat hareketlerine yol açacağını söylemek mümkün değil.