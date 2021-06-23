Analistler, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın dün enflasyon ve faiz artırımı zamanlamasına ilişkin açıklamalarının güvercin algılandığını belirterek, ons altında ise yön arayışının öne çıktığını ve işlemlerin dar bir bantta sıkıştığını söyledi.

Dolar kurundaki düşüşün altının gram fiyatını baskıladığını aktaran analistler, teknik açıdan ons altında ise 1.770-1.785 bandının kırılış yönüne göre hareketlerin belirginleşebileceğini ifade etti.

Analistler ayrıca, bugün yurt içinde Finansal Hizmetler Güven Endeksi'nin, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile Fed yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.