1967'de güzellik yarışmasında dereceye girerek adından söz ettiren oyuncu ve şarkıcı Serpil Örümcer, uzun yıllardır maddi olarak zorlu günler geçiriyor.

Serpil Örümcer; "Sevgili dostlarım ve ilgili sağlık kurumları. Ben yılların sanatçısı Serpil Örünmcer. Geçirdiğim talihsiz bir kaza sonucu bacağımda oluşan kırıklar nedeniyle şu an yatağa bağlı durumdayım. Gittiğim sağlık kurumları da ileri tarihe ameliyat günü veriyorlar. Geçici alçıda şu an zor süreçteyim. Özel hastanelerde ameliyat olmam mümkün değil. Siz değerli camiamın ve devletimin yardımlarını bekliyorum. Çünkü ayağımın kesilme riski varmış. Tekrar teşekkürlerimle, acil yardım bekliyorum" dedi.