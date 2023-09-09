Serotonin seviyenizi yükseltmenin 5 doğal yolu!

Zaten serotonin eksikliğiniz olduğundan şüpheleniyorsanız ve depresyon veya başka bir zihinsel sağlık durumuyla mücadele ediyorsanız, stresi yönetmek söylenenden daha kolay olabilir. Kişiselleştirilmiş bir tedavi planı oluşturmanıza yardımcı olabilecek bir doktor veya terapistle görüşmeyi düşünün. Aksi takdirde, stresi kontrol altında tutmak için her seferinde yeni bir alışkanlık edinmeyi deneyin. Kendinizi huzursuz hissettiğinizde viral "parmak nefesi yöntemini" deneyin veya koşmak veya resim yapmak gibi rahatlatıcı bir hobiye başlayın.