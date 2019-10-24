Serotonin içeren gıdalar?

Serotinler; beynin sağ ve sol lopundan birbirine aktarılan sinyallerin taşınmasını sağlayan sinir taşıyıcı kimyasallardır. Önemli görevi beyindir, ancak; kaynak yeri sindirim sistemi ve trombositlerdir.

Serotonin azalması durumunda öğrenme, uyku, ruh hali ve damar sağlığı etkilenerek; kaygı, migren, kusma ve iştah kaybı gibi rahatsızlıklar oluşur. Serotin seviyesinin artması için ilaçlarla takviye edilmektedir. Ciddi boyuta ulaşmadıysa belli besinlerden serotin alınarak takviye sağlanabilir.

Serotin hangi besinlerde, gıdalarda ve yiyeceklerde bulunur?

Serotin beyini etkileyen bir kimyasal olması nedeniyle eksikliği çok fazla mutsuzluk ve ruh hali bozukluğu yaratabilir.

Hayvansal gıdalar; Somon, sardalye, ton balığı, hindi ve tavuk gibi kümes hayvanları, sığır ve kuzu eti de aminoasitler bakımından zengin gıdalardır ve serotonin üretilmesini etkiler.

Tahıllar; esmer pirinç, kepekli tahıllar, buğday tohumu, , maya özü, serotinin üretimine katkı sağlarlar. Özellikle güne başlarken yemeniz faydalı olacaktır.

Tohum ve yemişler; ceviz, keten tohumu, kabak çekirdeği ay çekirdeği, susam, badem yer fıstığı ve kaju fıstığı vücutta serotonin düzeyini artıran yemişlerdir.

Yağlar; Balık yağı, keten tohumu yağı, ceviz yağı, aspir, üzüm çekirdeği, kanola, ayçiçeği, buğday tohumu yağı gibi doğal yağlarda bulunan omega3 ve omega6 esansiyel yağ asitleri, serotonin üretimine katkı sağlamaktadırlar.

Süt ürünleri; süt, peynir çeşitleri ve özellikle yumurta akı serotin üretimini artırmada etkilidir.

Sebzeler; Mısır, karnabahar brokoli, , ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzeler ve kabuğuyla fırınlanmış patates, soya sütü, soya ürünleri, tofu ve soya fasulyesi serotonin düzeyinin sabit kalmasını sağlar.

Meyveler; Muz, ananas kivi, greyfurt erik, kavun mango, serotonin üretimini arttırır. Domates ve avokado da beyin fonksiyonlarını geliştirmede oldukça etkilidir.

Bakliyatlar; nohut, bezelye mercimek, siyah fasulye ve pişmiş fasulye seratin üretimini sağlar.

Serotin eksikliğinin ciddi boyutlarda olması durumunda mutlaka bir uzman hekime danışmak gereklidir.