İftara yetişti

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Sermiyan Midyat, geçtiğimiz akşam Cihangir'de görüntülendi. Ramazan pidesi ile evine giden Midyat, ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet etti.

47 yaşındaki oyuncu, "Vakit az kaldı arkadaşlar sizlere de hayırlı iftarlar." dedikten sonra evine girdi.