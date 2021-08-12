AA

Sermaye Piyasası Kurulu ayrıca, Denge Yatırım Holding AŞ'ye toplam 114 bin 924 lira ve Mustafa Uğur Bayraktar'a 140 bin 874 lira idari para cezası uygulanmasına hükmetti.

Ayrıca Kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 50 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.