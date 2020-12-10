SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret'in pay başına 15,50-17,00 lira fiyat aralığından halka arzını, Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığının 180 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu, Şeker Faktoring'in 76 milyon lira, Yapı Kredi Faktoring'in 800 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.
Kurul, RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret'e toplam 469 bin 580 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.
Plaspak Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ ile ilgili olarak yapılan incelemeler sonucunda Gökhan Şıkrak, Bünyamin Önal, Cahit Karakaya adlı şahıslar hakkında suç duyurusu yapılmasını kararlaştıran SPK, zarara uğrayan yatırımcıların, genel hükümler çerçevesinde, yasal koşulların oluşması halinde, suç teşkil eden bahse konu işlemlerde sorumluluğu bulunan kişiler aleyhine dava açabileceklerine hükmetti.
Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan incelemeler sonucunda Özge Erten ve Uğur Erten adlı şahıslar hakkında suç duyurusu yapılmasını kararlaştıran Kurul ayrıca Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 55 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.
SPK, 20.06.2014 tarih ve 19/614 sayılı kararına F bendi olarak "Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarının Portföy Yönetim Performansları İle İlgili Genel Esaslar İle Performansla İlişkili Düzenlemeler" başlığıyla bazı düzenlemeler eklenmesini de kararlaştırdı.
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