Serkay Tütüncü'den Zeynep Bastık'a: Hastayım sana
Bir süredir aşk yaşadığı Zeynep Bastık'ın Harbiye konserine giden Serkay Tütüncü, sevgilisine övgüler yağdırdı; "Birisi, Harbiye'yi yakıyor. Bunun için doğmuşsun resmen. Hastayım sana"
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Zeynep Bastık, Harbiye Açıkhava'da İstanbullu hayranlarıyla bir araya geldi.
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30 yaşındaki şarkıcıyı, konserde hayranları ve arkadaşlarının yanı sıra bir süredir aşk yaşadığı Serkay Tütüncü yalnız bırakmadı.
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Serkay Tütüncü, sevgilisinin seslendirdiği tüm şarkılara eşlik etti.
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"HASTAYIM SANA"
Sevgilisine övgü dolu sözlerde bulunan Serkay Tütüncü, Zeynep Bastık'ın fotoğrafını; "Birisi Harbiye'yi yakıyor. Bunun için doğmuşsun resmen. Hastayım sana" notuyla yayımladı.