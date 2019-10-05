05 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kasımpaşa, Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Konyaspor'a 4-1 mağlup olurken; hakem Serkan Tokat maça damgasını vurdu!
Mücadelenin 55. dakikasında gelişen Konyaspor atağında sol taraftan ceza sahasına giren Shengelia, Veysel Sarı ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi Serkan Tokat bu pozisyonun ardından beyaz noktayı gösterdi. Kasımpaşalı futbolcuların yoğun itirazlarına rağmen, VAR'a bile başvurmayan Tokat'ın penaltı kararı değişmedi.
60. dakikada penaltıda topun başına geçen Jevtovic'in vuruşunu kaleci Fatih Öztürk kullandı. Ancak hakem Serkan Tokat, penaltı vuruşu anından önce Fatih'in kaleyi terk ettiği gerekçesiyle vuruşu tekrarlattı. Bu kez topun başına Miya geçti ve skoru 4-1' getirdi. Bu karardan sonra oyun dengesi bozulan Lacivert-Beyazlılar sahadan 4-1 mağlup ayrıldı.
RAKİBE YOK, KEMAL ÖZDEŞ'E VAR!
65. dakikada ise Ricardo Quaresma sağ çizgiye yakın noktada sert bir müdahale ile yerde kaldı. Kasımpaşa cephesi bu pozisyonda kart beklerken hakem Serkan Tokat kartına başvurmadı. Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, sert faul sonrasında hakeme isyan ederken Serkan Tokat, Özdeş'e sarı kart çıkardı ve skandal kararlarına bir yenisini daha ekledi.
BU SEZON 3 MAÇ YÖNETTİ!
ALANYASPOR MAÇININ DA HAKEMİYDİ
Öte yandan hakem Serkan Tokat, ligin ikinci haftasında Kasımpaşa'nın Alanyaspor'a 4-1 yenildiği maçta yaşanan bir pozisyonda VAR'a gitmemişti. Bu sezon ligde 3 maç yöneten ve iki Kasımpaşa maçında görev yapan Serkan Tokat, Lacivert-Beyazlı camianın tepkisi çekti. Mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa konuşan ve MHK'ye seslenen Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, "Başka hakem mi yok?" ifadelerini kullandı.
SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ
Hakem Serkan Tokat'ın penaltı kararı sosyal medyada da büyük tepki topladı. Tokat için yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle:
"Serkan Tokat'ın bir Konyaspor golü atmadığı kaldı şu maçta. Kural filan dinlemeyip onu da yapabilir"
"Kasımpaşa - Konya maçında babadan hakem Serkan Tokat, bir hakem bir maçı nasıl katledilire örnek bir yönetim sergiliyor"
"Serkan Tokat çok acayip bir hakem ya.. Yani niye hakem acaba? Mesleği hakkında hiçbir yeteneği yok çünkü..
"Kasımpaşa-Konyaspor maçında Serkan Tokat yine tüm hünerlerini sergiliyor. Taraflı tarafsız herkesi çıldırttı. Bu hakemlerle bu lig bitmez kendinize gelin"
"Türk hakemleri o kadar kötü ki, biraz önce Konyaspor'a evlere şenlik rezil bir penaltı verdi Serkan Tokat, dünyanın en rezil penaltısı bile olabilir. Ayrıca VAR ne işe yarıyor ne halt yiyorlar anlamak mümkün değil"
"Serkan Tokat hiç futbol oynamamış sanırım"
"Babası, amcası hakem diye hakemlik yaptırılanlar futbolun içine ediyorlar. Tebrikler MHK, tebrikler Serkan Tokat. Sen ne çok yersen ye TFF"
"Kasımpaşa - Konyaspor maçında hakem faciası var... Soyadı "Tokat" diye yoldan geçen vatandaşı hakem yapmışlar... Serkan Tokat çok kötü hakemsin, üstüne kötü niyetlisin..."
"Serkan Tokat resmen penaltı uydurdu! Böyle bir şey görmedim"
"Serkan Tokat, Kasımpaşa'yı tokatlıyor, şu an itinayla. Haftaya düdük asar"
"Serkan Tokat bu maça iddaa oynamış sanırım, başka açıklaması olamaz şu verdiği kararların. Alenen Kasımpaşa'nın hakkı yeniyor"
"Tekrar kararı doğru ama pozisyon penaltı değil. Serkan Tokat'ın tek avantajı babasının hakem olması"
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