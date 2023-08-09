Serkan Keskin ile Meriç Aral ön balayında
Nikâh masasına oturmaya hazırlanan Serkan Keskin ile Meriç Aral, Marmaris'te görüntülendi. Keskin, görüntü vermemek için büyük çaba sarf etti
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Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Meriç Aral ile Serkan Keskin, Bozburun’da görüntülendi.
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Gazetecilerin kendilerini görüntülediklerini fark eden Meriç Aral, bu duruma tepki göstermezken panik yapan Serkan Keskin, görüntü vermemek için büyük çaba sarf etti.
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Bir süre sonra Meriç Aral, şezlonguna geçerken Serkan Keskin, denizde kalmayı tercih etti.
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Serkan Keskin, daha sonra başka bir iskeleden çıkıp, hızla gözlerden kayboldu.
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Meriç Aral ile Serkan Keskin, akşam saatlerinde güneşlenmeyi tercih etti.
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Serkan Keskin, daha önce yaptığı açıklamada "Yaz sonuna doğru bir düğün planlıyoruz. Tarih ve yer belli değil ancak İstanbul'da olur herhalde" demişti.
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Meriç Aral da daha önce evlilik soruları karşısında, "Evet, olacak inşallah bir şeyler" ifadelerini kullanmıştı.