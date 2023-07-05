"AVM ve bankalara borçlandık" Sesli Dinle 0:00 / 0:00

SİSAY Başkanı Serkan Günay, sinema bileti ücretlerine enflasyon oranında zam yapmadıklarını belirterek "Bunun sonucunda AVM ve bankalara borçlandık" dedi. Günay, Habertürk'e verdiği röportajda Disney Plus'ın orijinal Türk yapımlarını platformdan kaldırmasının sinema salonlarına nasıl yansıyacağı hakkında da konuştu

SİSAY (Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği) Başkanı Serkan Günay, sinema sektöründeki gelişmelerle ilgili Habertürk'e açıklamalarda bulundu. • Disney Plus'ın orijinal Türk yapımlarını platformdan kaldırmasının sinema salonlarına yansıması nasıl olacak?

• Deprem bölgesinde kaç sinema salonu kapandı?

• 2023'ün ilk 6 ayında gişesel kaybın ana nedeni nedir?

• Bilet ücretleri neden çok arttı? İzleyicilerin en çok ilgilendiği konu doğal alarak bilet ücretleri.

Özellikle, geçtiğimiz yıla oranla yüzde 150'lik artış serzenişlere neden oluyor.

Serkan Günay, pandemi sonrasında bilet ücretlerine enflasyonun altında minimum seviyede zam yaptıklarını belirterek bunun karşılığında bankalara ve sinema salonlarının yer aldığı AVM'lere borçlandıklarını dile getirdi. Günay, Disney Plus'ın aldığı orjinal Türk yapımlarını platformdan kaldırma kararının sinema salonlarına yansımasının nasıl olacağı konusunda öngörülerini de dile getirirken "Dijital platformlara film üreten, bundan sonrası için tekrar salonlardan yana tercihini kullanacak yapımcılarımıza salonlarımızda yer vermeye hazırız" dedi

"POZİTİF AYRIMCILIK GÖSTERMEYE DEVAM EDECEĞİZ" • Günümüzde sinema salonu işletmecilerinin en büyük sorunu nedir? Disney Plus’un aldığı kararın sinema salonlarına ne şekilde yansıyacağını öngörüyorsunuz? Bu karar, yüksek gişeli filmlerin yeniden sinema için çekilmesini sağlayabilir mi?

Çok net belirteceğim, en büyük sorunumuz kaliteli içerik. Disney Plus'ın kararı, henüz çok sıcak bir haber. Neden böyle bir karar alındı ve ardından sektöre nasıl yansıyacağını hep beraber göreceğiz. Pandemi ve sonrasında bazı büyük yapımcılarımız, tercihlerini bu platformlardan yana kullandı. En azından Dijital platformlara iki film üretirken, bu güne kadarki başarılarında pay sahibi olduğumuzu düşündüğümüz sinema salonları için de bir film üretmelerini beklerdik. Bu tercihlerinden sonra doğal olarak yapımcılar, ‘Salon işletmecisi dostu yapımcı’, ‘Dijital platform dostu yapımcı’ olarak ayırt edilmeye başlandı. Risk alarak filmlerini sadece sinema salonlarında gösterime koyan yapımcılarımıza minnettarlığımızı bundan sonraki süreçte pozitif ayrımcılık yaparak göstermeye devam edeceğiz. Dijital platformlara film üreten, bundan sonrası için tekrar salonlardan yana tercihini kullanacak yapımcılarımıza da salonlarımızda yer vermeye hazırız.

"DEPREMDE 9 SİNEMA KAPANDI" • Şu anda Türkiye’de kaç sinema salonu bulunuyor, 2022’de kaç sinema salonu vardı? Deprem bölgesinde kaç sinema salonu kapandı?

2022’de 395 lokasyon 2393 salonumuz vardı. Depremden dolayı az ya da ağır hasarlı olup kapalı olan 9 sinema haricinde kapanan sinemamız yoktur.



"GEÇMİŞ DÖNEMLERİ ARATMAYAN RAKAMLARA ULAŞMIŞTIK" • 2023’ün ilk 6 ayında 2022’nin ilk 6 ayına oranla gişe kaybı yaklaşık % 30… Bu durumu nasıl yorumluyorsunuz? Kaybın ana nedeni nedir?

2023 Ocak ayı geçmiş dönemleri aratmayan rakamlara ulaşmıştı ve artık normale dönmeyi ümit ederken şubat ayında 11 ili kapsayan deprem felaketi yaşandı. İnsanlarımızın haklı olarak böyle bir yıkımda önceliği sinema olmadı. Dolayısıyla bu dönemde filmlerin gösteriminin ertelenmesi ve kısmi kapanmaların % 30’luk kaybın ana nedeni olduğunu söyleyebiliriz. 130 MİLYON LİRALIK ZARAR

"ABD YAPIMI İLE TÜRK YAPIMI ARASINDAKİ MAKAS AÇILIYOR" • Yaz sezonu sinema salonları için ‘Ölü sezon’ olmaya devam ediyor. Sinema salonlarını yaz aylarında canlandırmak için proje / projeleriniz var mı?

Dijital projeksiyonlara geçişten sonra yüksek adette kopyayla yaz aylarında ABD filmleri gösterime girmeye başlandı. Yerli yapımcılarımız bu dönemde yapımlarını riske atmayarak filmlerini kalıplaşmış kış döneminde vizyona çıkarmak istiyor. Sonuç olarak kış döneminde izleyici sayısının biraz fazla olması yaz dönemiyle aradaki makası açıyor. Aslında sektörün normale dönmesi sonrası büyük yerli yapımlarda yaz dönemi vizyona girmelerini teşvik edecek bazı adımlar atabiliriz. Teşvik noktasında neler yapılabileceğini yapımcılarımızla oturup konuşuruz. Yani yaz dönemlerinde güçlü birkaç yerli yapım ile yaz-kış arası fark kapanır. Mevsimsellik sorunu kalmaz.

"MİNİMUM SEVİYEDE TUTTUK" • Yeni sezonda izleyicilerin sinema salonlarına eğiliminin ne şekilde olacağını öngörüyorsunuz? Bilet ücretlerinin yüksek olduğu yönünde zaman zaman tepki gösteriliyor...

Proje aşamasındaki filmlerin çekilmesi ve depremden dolayı ertelenen filmlerin gösterime girmesiyle izleyicilerin sinema salonlarına eğilimlerinin artarak devam edeceğini bekliyoruz. 2019'da patlamış mısır krizi, 2020 - 2022 arası pandemi ve 2023’te yaşadığımız deprem felaketinin etkileriyle de ülkemizde oluşan enflasyona rağmen, salon işletmecileri olarak AVM’lere ve bankalara borçlanarak maliyet artışlarının çoğunu göğüsleyip zam oranlarımızı minimum seviyede tuttuk. Şu anki bilet ortalamasının normal seviyelerde olduğunu düşünüyoruz. • Deprem bölgesi için bir proje hazırladınız. Projeden söz edebilir misiniz?

Deprem bölgesindeki insanımıza moral olması, hedefi ile o bölgede sinemaları kapalı olan 5 noktada, açık hava gösterimleri yapmak için çalışma yürütüyoruz. Kaba hatlarıyla derneğimizin öncülüğünde o illerdeki üyelerimiz ve illerin mülki idareleriyle ortak çalışarak film gösterimleri yapmak, hayatın normale dönüşü için sektör olarak imkânımızı kullanmak istiyoruz.

ÖNERİLEN VİDEO