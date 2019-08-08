08 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bursaspor´un Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri´nde yapılan imza törenine şube başkanı Sezer Sezgin, genel menajer Nedim Yücel ve yönetim kurulu üyesi Adnan Orhan katıldı.
SEZER SEZGİN: "ÜMİT MİLLİ TAKIM'IN DA TEKNİK SORUMLULUĞU YAPAN İSİMLERLE BİRLİKTE OLACAĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUM"
Açılış konuşması yapan Sezer Sezgin, "Takımımızın teknik kadrosunun tanıtımı için buradayız. Bursaspor Basketbol´un Süper Ligde mücadele edecek kadrosunu sporculuğu başarılarla dolu, teknik adam olarak kendisini kanıtlamış Serkan Erdoğan, yardımcısı olarak da Tutku Açık ile temsil edeceğiz. Ümit Milli takımın da teknik sorumluluğu yapan isimlerle birlikte olacağımız için çok mutluyum." dedi.
NEDİM YÜCEL: "BURSASPOR´UN BAŞARILI OLMASI İÇİN ÇOK ÇALIŞACAĞIZ"
Nedim Yücel ise "Benim de Süper Lig'deki ilk yılım olacak. İki değerli isimle Bursaspor´un başarılı olması için çok çalışacağız. Sözleşmemiz birer yıllıktır." diye konuştu.
SERKAN ERDOĞAN: "BÜYÜK CAMİAYA GELDİK"
Bursaspor ile bir yıllık sözleşme imzalayan Serkan Erdoğan, "Öncelikle Süper Lig'de Bursaspor´un baş antrenörü olarak görev alacağım için heyecanlı ve mutluyum. Değerli yöneticilere teşekkür etmek istiyorum." diyerek şöyle devam etti. "Bursaspor´u TB2L´den bu yana takip ediyoruz hak ederek, kazıyarak geldiler. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Kolay bir iş değil. Bunu başaran büyük bir camiaya geldik. Gururluyum. Bu kulübün başarılı olması için Tutku Açık ile yapacağız. Bu işi severek yapan yöneticilerimizle birlikte en iyisini yapmaya çalışacağız. Herkese teşekkür ediyorum. Taraftarlarımızı her maça bekliyoruz. Bursaspor seyircisinin ne kadar büyük ve basketbolu sevdiğini biliyorum. Onların desteğiyle güzel maçlar oynayacağız."
"ÇOK İYİ ÇALIŞMAMIZ LAZIM"
TOFAŞ ile oynanacak sezonun ilk derbisi sorulduğunda Serkan Erdoğan, "O maça 1,5 ay var. Öncelikle takımı oluşturma aşamasındayız. İleriye bakamıyoruz. Sonra çok çalışıp Tofaş maçını düşüneceğiz. Şimdiden çok erken. Kendi takımımızı toplayıp çok iyi çalışmamız lazım." diye cevapladı.
TUTKU AÇIK: "İYİ TAKIM YAPMAK İSTİYORUZ"
Yardımcı antrenör Tutku Açık, "Buraya gelmemizde büyük emek veren tüm arkadaşlara teşekkür etmek istiyorum. Bursa önemli camia. Süper Lig´deki ilk yılı. Sonuna kadar mücadele eden bir takım kurmayı amaçladık. İnşallah bunu başaracağız. Bursaspor seyircisini takip ettim. Seyirci olmadan oyuncu verim veremiyor. Seyirci ile birlikte iyi ekip olan iyi takım yapmak istiyoruz." diye konuştu.
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