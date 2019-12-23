"BİZ BÖYLE İYİYİZ"



4 yıllık ilişkileri devam eden çift, geçtiğimiz günlerde muhabirlerin, "Evlilik hazırlıkları yapıyor musunuz?" sorusuna "Sürekli söyleniyor ve çıkıyor bu haberler. Biz böyle iyiyiz, teşekkür ederi" cevabını vermişti.