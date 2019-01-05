Serkan Acar kimdir? sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bugün AK Parti'nin destekleyeceği MHP'nin Aliağa Belediye Başkan adayı olarak duyurmasıyla birlikte gündeme geldi. Serkan Acar'ın hayatına dair detaylar haberimizde.

SERKAN ACAR KİMDİR?

1976 yılında İzmir Karşıyaka ilçesinde doğmuş olup, Uşaklı baba ve Manisalı annenin iki çocuğundan biridir. İlköğretimini Piyale İlkokulu'nda, ortaöğrenimini ise Bayraklı Ortaokulu'nda tamamladı. Başarılı bir lise eğitimi sonrasında üniversite sınavlarında Türkiye sıralamasına girdi. Ailevi sebeplerden dolayı İzmir'de okuması gerektiği için 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni tercih etti. Hukuk eğitiminin ardından Tuzla Piyade Okulu'nda vatani görevine başladı. Daha sonra asteğmen olarak Siirt Eruh, Şırnak Yağızoymak' ta görev yaptı. Çeşitli hukuk bürolarında çalıştıktan sonra kendi hukuk bürosunu açtı. Atık kabloların geri kazandırılması konusunda uluslararası düzeyde çalışmalar yaptı. Çevre Bakanlığı ile çalışmalar yaparak, Türkiye'de ilk defa bu konu ile ilgili lisans aldı. 2007 yılında Ege Bölgesi Sanayiciler Odası tarafından çevre sağlığına verdikleri katkıdan dolayı 'Çevre Ödülü'ne layık görüldü. Bu konuyla ilgili yurtdışında da çalışmalarına devam etti ve tesisler kurdu. Evli ve 2 çocuk babasıdır.