Serinlemek isteyenler Tomara Şelalesi'ni ziyaret ediyor

Türkiye'yi gezdiğini belirten Arif Antlı da "Şimdi de Karadeniz turundayım. Tabelalardan buranın ismini görünce apar topar bu sıcaklarda geldim. Şelalede dikkatimi çeken çok büyük bir şey var, diğer şelalelerden farklı kılan en büyük özelliği suyun direkt dağın ortasından gelmesi.