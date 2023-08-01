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        Haberler Yaşam Serinlemek isteyenler Tomara Şelalesi'ni ziyaret ediyor

        Serinlemek isteyenler Tomara Şelalesi'ni ziyaret ediyor

        Doğu Karadeniz turuna çıkanların uğrak noktalarından olan Tomara Şelalesi, sıcaklardan bunalan ziyaretçilerine adeta doğal klimalı ortam sunuyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 12:05
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          Gümüşhane'nin Şiran ilçesine bağlı Seydibaba köyünde, 40 noktadan çıkan suyun birleşmesiyle oluşan ve yöre sakinlerince 'kırk gözeler' olarak da adlandırılan Tomara Şelalesi, yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

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          AA'nın haberine göre il merkezine 130, ilçe merkezine ise 14 kilometredeki Tomara Şelalesi Tabiat Parkı'nın bulunduğu bölgeye gelen ziyaretçiler, gözelerden akan suyun tadına bakıyor ve uygun noktalarda ayaklarını suya sokarak serinliyor.

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          Giresun'dan 8 kişilik ailesiyle şelaleyi görmeye geldiğini anlatan Muhammet Yamak, "Buralar çok güzel. Şehrin sıcağından kaçıp doğal klimaya geldik. Su çok serin, ayaklarımızı sokuyoruz, gözelerden de su içiyoruz. Doğanın içinde çok güzel bir yer, herkesin gelmesini tavsiye ediyorum" dedi.

        • 4

          Emekliye ayrıldıktan sonra Karadeniz turuna çıktığını ifade eden Halit Arslan ise "Eşimle birlikte Karadeniz turu yaparken Uzungöl'de, buralı bir arkadaşla tanıştım, onun tavsiyesiyle geldim. Üç saat önce Uzungöl'deydim, buraya gediğime değdi. Taşın içinden su çıkıyor. Asırlardır akıyor belki de hayret içindeyim" diye konuştu.

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          Türkiye'yi gezdiğini belirten Arif Antlı da "Şimdi de Karadeniz turundayım. Tabelalardan buranın ismini görünce apar topar bu sıcaklarda geldim. Şelalede dikkatimi çeken çok büyük bir şey var, diğer şelalelerden farklı kılan en büyük özelliği suyun direkt dağın ortasından gelmesi.

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          Diğer şelalelerdeki gibi tepeden gelmiyor. Mükemmel bir manzara, açık hava, serinlemek isteyenler gelsinler, arkadaşlar ücretsiz klima var burada" ifadesini kullandı.

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